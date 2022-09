Von der Leyen | “È tempo di un tetto al prezzo del gas russo”

(Di venerdì 2 settembre 2022) BERLINO – “Sono delle ferma convinzione che èdi unaldel gas dai gasdotti russi in Europa”. E’ quanto ha detto la presidente della commissione Ue, Ursula von der(foto), in uno statement in Baviera, sostenendo la decisione di limitare ildel gas. L'articolo L'Opinionista.

