Uomini e Donne, l’ex dama Isabella Falasconi sposa un ex cavaliere del programma (Di venerdì 2 settembre 2022) A Uomini e Donne, Isabella Falasconi uscì assieme a Mauro Donà, il cavaliere del trono over con cui poi la dama andò a Temptation Island. Davanti al falò di confronto, i due litigarono in quanto l’uomo aveva avuto un flirt con la tentatrice Marta Krevsun. Si riconciliarono, ma la loro relazione terminò lo stesso dopo qualche mese. Dopo questa parentesi della sua vita, Isabella Falasconi è tornata alla sua vita ad Ancona e al suo lavoro di estetista. E pochi giorni fa – per la precisione il 27 agosto – è convolata a nozze con un uomo, Giuseppe Tranquillino, che anni fa aveva conosciuto sempre a Uomini e Donne. Ma lì lui, credendo a delle voci che circolavano sul suo conto, l’aveva mollata quasi subito. I due si sono poi ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 settembre 2022) Auscì assieme a Mauro Donà, ildel trono over con cui poi laandò a Temptation Island. Davanti al falò di confronto, i due litigarono in quanto l’uomo aveva avuto un flirt con la tentatrice Marta Krevsun. Si riconciliarono, ma la loro relazione terminò lo stesso dopo qualche mese. Dopo questa parentesi della sua vita,è tornata alla sua vita ad Ancona e al suo lavoro di estetista. E pochi giorni fa – per la precisione il 27 agosto – è convolata a nozze con un uomo, Giuseppe Tranquillino, che anni fa aveva conosciuto sempre a. Ma lì lui, credendo a delle voci che circolavano sul suo conto, l’aveva mollata quasi subito. I due si sono poi ...

