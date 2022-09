Termosifoni un'ora in meno, chi controlla? Ipotesi blitz dei vigili (e sanzioni). Per le case la responsabilità è del condominio (Di venerdì 2 settembre 2022) Abbassa il tuo termostato, per favore. Di fronte all'emergenza gas, il governo interviene con un piano di razionalizzazione di utilizzo delle risorse, a partire dall'abbassamento di un grado... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 settembre 2022) Abbassa il tuo termostato, per favore. Di fronte all'emergenza gas, il governo interviene con un piano di razionalizzazione di utilizzo delle risorse, a partire dall'abbassamento di un grado...

Agenzia_Ansa : Termosifoni accesi per un'ora in meno a partire da ottobre, con un grado stabilito in meno. Sarebbe questa una dell… - AngeloCiocca : Termosifoni un grado in giù, un’ora in meno al giorno. il piano risparmi di Cingolani (voluto da Grillo). Ce la faremo. - PastoreFrance : Ci siamo. Dopo in lockdown , ci riprovano con: 'Termosifoni un'ora in meno, chi controlla? Ipotesi blitz dei vigili… - pinolallo : RT @ParcodiGiacomo: Emergenza energetica, un mese fa: “Nessun pericolo per l’Italia”. Stamattina: “Termosifoni un’ora in meno.” Stasera: “T… - cocchi2a : RT @CCKKI: E come avevamo sperato in un'estate frasca, senza condizionatori, ora preghiamo per un inverno tiepido, senza termosifoni. Non c… -