Shia LaBeouf: "Un giorno mia figlia mi cercherà su Google e vedrà un disgustoso pezzo di me..a" (Di venerdì 2 settembre 2022) Shia LaBeouf ha rivelato che desidera costruire una relazione solida con sua figlia prima che sia in grado di cercare il suo nome online e scoprire la verità sul suo 'deplorevole' passato. Shia LaBeouf è un uomo diverso da quando si è convertito al cattolicesimo e, soprattutto, dal giorno in cui è nata sua figlia Isabel. L'attore di Fury, che condivide la piccola di 5 mesi con la moglie Mia Goth, ha parlato della paternità durante l'episodio del 31 agosto del podcast chiamato Real Ones di Jon Bernthal. Riferendosi al modo in cui aveva "ferito un sacco di persone" prima della nascita della sua bambina, Shia ha detto che diventare padre per lui è stato come premere "una specie di strano pulsante di ripristino", aggiungendo che ha letteralmente cambiato il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 settembre 2022)ha rivelato che desidera costruire una relazione solida con suaprima che sia in grado di cercare il suo nome online e scoprire la verità sul suo 'deplorevole' passato.è un uomo diverso da quando si è convertito al cattolicesimo e, soprattutto, dalin cui è nata suaIsabel. L'attore di Fury, che condivide la piccola di 5 mesi con la moglie Mia Goth, ha parlato della paternità durante l'episodio del 31 agosto del podcast chiamato Real Ones di Jon Bernthal. Riferendosi al modo in cui aveva "ferito un sacco di persone" prima della nascita della sua bambina,ha detto che diventare padre per lui è stato come premere "una specie di strano pulsante di ripristino", aggiungendo che ha letteralmente cambiato il ...

DEADLINE : Venice Review: Shia LaBeouf In Abel Ferrara’s ‘Padre Pio’ - simonerovere3 : RT @DEADLINE: Venice Review: Shia LaBeouf In Abel Ferrara’s ‘Padre Pio’ - rifan155 : RT @DEADLINE: Venice Review: Shia LaBeouf In Abel Ferrara’s ‘Padre Pio’ - LaGazzettaWeb : I frati di S. Giovanni Rotondo a Venezia: incontrano Shia LaBeouf per il film su Padre Pio - Foto - TexasDem2 : Venice Review: Shia LaBeouf In Abel Ferrara’s ‘Padre Pio’ -