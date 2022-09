Sbiancare i denti? La ricetta con l’olio di cocco che fa veri miracoli

(Di venerdì 2 settembre 2022) Se il tuo sogno è avere un sorriso bianco e perfetto, come quello delle star di Hollywood, non ti serve ricorrere a trattamenti costosi. Basta solodiperpiù che perfetti. Un sorriso curato, bianco e splendente, diciamolo pure, è il sogno di tutti noi. Non c’è niente di meglio, infatti, che avere una dentatura impeccabile, ma questo da più di 2000 anni. Quando, infatti, avveniva la compravendita degli schiavi già nell’antica Grecia, uno dei requisiti indispensabili era averesani, indice di un ottimale stato di salute dello schiavo. Foto da CanvaFortunatamente, però, strada ne è stata fatta da allora e ora vogliamobianchi e perfetti per un mero, ma più che legittimo, vezzo estetico. Se pensi però che sia necessario ricorrere a trattamenti costosi dal ...

Donnaclick

Anche il bicarbonato è un ingrediente versatile, è ideale per rimuovere lo sporco e peril bucato in lavatrice. Pochi sanno, invece, che il dentifricio per pulire iha degli usi ...Peresistono diverse tecniche professionali, che utilizzano agenti chimici non aggressivi , attivati da fonti luminose (led o laser). In concreto, il trattamento inizia con un'... Come sbiancare i denti in modo naturale Denti perfetti: come avere denti bianchi, diritti e perfetti come quelli delle star utilizzando mascherine, fascette e apparecchio ...Uno spazzolino elettrico al giorno toglie il dentista di torno: con questa offerta Oral-B non c'è tempo da perdere.