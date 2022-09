Roma, dal Campidoglio triplicano i contributi dei “Buoni Libro”: come fare richiesta (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma – Per l’anno scolastico 2022-2023 Roma Capitale rafforza sensibilmente, fino a triplicarli per alcune famiglie, i contributi per la fornitura gratuita – totale o parziale – dei libri di testo, i cosiddetti “Buoni Libro”. Il provvedimento è stato approvato ieri dalla Giunta Capitolina. I “Buoni Libro” sono contributi che Roma Capitale eroga in favore di studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti nel territorio di Roma Capitale e appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad euro 15.493,71. Negli anni scorsi le somme destinate a queste famiglie andavano da 60 a 140 euro, su diverse fasce, per ogni studente o studentessa. Ora, con il provvedimento ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 2 settembre 2022)– Per l’anno scolastico 2022-2023Capitale rafforza sensibilmente, fino a triplicarli per alcune famiglie, iper la fornitura gratuita – totale o parziale – dei libri di testo, i cosiddetti “”. Il provvedimento è stato approvato ieri dalla Giunta Capitolina. I “” sonocheCapitale eroga in favore di studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti nel territorio diCapitale e appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad euro 15.493,71. Negli anni scorsi le somme destinate a queste famiglie andavano da 60 a 140 euro, su diverse fasce, per ogni studente o studentessa. Ora, con il provvedimento ...

msgelmini : ???? A Roma per un nuovo Consiglio dei Ministri. Abbiamo stanziato nuove risorse per le province di Brescia, Bergamo,… - demagistris : L'invio delle armi è stato votato anche dal Movimento 5 stelle. 13 mld trovati in soli due giorni, mentre da Sinda… - gippu1 : Alla quarta giornata, non succedeva dal 2000-01 (il che è una buona notizia anche per la Roma). - scribbi : RT @marcocattaneo: Poi un giorno sei in treno tra Roma e Firenze, all’improvviso attraverso un diluvio in cui non si vede nemmeno più nulla… - lucianodalfonso : Dal quotidiano ?? Il Messaggero Leggi anche: - -