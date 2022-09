Operaio travolto e ucciso da una piastra di 50 quintali (Di venerdì 2 settembre 2022) Ancora un infortunio mortale sul lavoro. Un Operaio è morto schiacciato da una piastra di cinquanta quintali: è accaduto questa mattina in un'azienda a Pontevico, nel Bresciano . Immediata la ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 settembre 2022) Ancora un infortunio mortale sul lavoro. Unè morto schiacciato da unadi cinquanta: è accaduto questa mattina in un'azienda a Pontevico, nel Bresciano . Immediata la ...

leggoit : #Operaio travolto e ucciso da una piastra di 50 quintali - verbanonews : New post: Travolto e schiacciato da un furgone a Baveno, operaio in gravi condizioni - varesenews : Travolto e schiacciato da un furgone a Baveno, operaio in gravi condizioni - quotidianopiem : Operaio travolto e schiacciato da un furgone a Baveno: in codice rosso all’ospedale di Novara - Giorno_Legnano : Buscate, operaio travolto da una lastra di vetro: è grave -