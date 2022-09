Milan Inter, Inzaghi recupera due pedine importanti: le ultime (Di venerdì 2 settembre 2022) In vista della sfida di domani tra Milan e Inter, Simone Inzaghi recupera due pedine importanti per il derby In vista della sfida di domani tra Milan e Inter, Simone Inzaghi recupera due pedine importanti per il derby. Dopo esser usciti acciaccati nella sfida contro la Cremonese, sia Brozovic che Correa hanno lavorato col gruppo. Anche Bastoni migliora e potrebbe essere a disposizione. Unico assente Lukaku. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) In vista della sfida di domani tra, Simonedueper il derby In vista della sfida di domani tra, Simonedueper il derby. Dopo esser usciti acciaccati nella sfida contro la Cremonese, sia Brozovic che Correa hanno lavorato col gruppo. Anche Bastoni migliora e potrebbe essere a disposizione. Unico assente Lukaku. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : Milan-Inter, stadio esaurito in ogni ordine di posto con 75 Mila spettatori. Più di 10.000 provengono dall'estero,… - SimoneTogna : È uscita la notizia per cui Jordi Alba non voglia andare all’#inter. E che #Dest avesse ricevuto la stessa offerta… - tvdellosport : Secondo RMC, l’offerta del PSG per Milan Skriniar è salita a 70 milioni: ora palla all’Inter #sportitalia… - CoachMyke_ : risultato esatto Milan - Inter? - lucapagni : #BolIettinoMilan (statistico) I punti realizzati nelle prime 4 giornate dalle avversarie delle prime 7 in classific… -