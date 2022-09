L’uomo di Frosinone ucciso dalla compagna a Parigi: “Ma era lui ad impugnare il coltello” (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo scorso 31 agosto a Morangis, a 20 km da Parigi, il 41enne Sebastiano Caira è stato ucciso dalla partner con una coltellata al torace. L’uomo, originario di Gallinaro (Frosinone), è stato assassinato nella sua abitazione mentre in casa c’era anche il figlio 16enne della compagna, colui che ha allertato la Polizia. Adesso l’ufficio del procuratore di Evry ha aperto un’indagine per omicidio e la compagna della vittima è stata arrestata: lo riporta la Repubblica. ucciso a Parigi dalla compagna, ma era lui ad impugnare il coltello: le ipotesi Stando a quanto raccontato dal figlio 16enne della compagna della vittima, all’inizio sarebbe stato Sebastiano ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo scorso 31 agosto a Morangis, a 20 km da, il 41enne Sebastiano Caira è statopartner con una coltellata al torace., originario di Gallinaro (), è stato assassinato nella sua abitazione mentre in casa c’era anche il figlio 16enne della, colui che ha allertato la Polizia. Adesso l’ufficio del procuratore di Evry ha aperto un’indagine per omicidio e ladella vittima è stata arrestata: lo riporta la Repubblica., ma era lui adil: le ipotesi Stando a quanto raccontato dal figlio 16enne delladella vittima, all’inizio sarebbe stato Sebastiano ...

