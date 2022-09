Locatelli, non c’è più spazio: addio improvviso? Lo scenario spaventa tutti (Di venerdì 2 settembre 2022) Manuel Locatelli è ormai da tempo un giocatore al limite tra il rinnovo e l’addio da Torino, ma le scelte della dirigenza sono molto chiare. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Manuel Locatelli ha rappresentato in questo momento una vera e propria delusione per la Juventus, con la Vecchia Signora che aveva sicuramente altri obiettivi nei suoi confronti, ma ormai sembra la prossimo all’addio. LaPresseIn questa stagione la Juventus dovrà cercare in tutti i modi di poter lottare per tornare a vincere il campionato dopo due deludenti i quarti posti, ma per farlo avrà bisogno di tutti i suoi migliori giocatori. Uno di quelli che sicuramente dovrà cercare di migliorare sempre di più le sue prestazioni è il centrocampista Manuel Locatelli, un ragazzo che ha ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 2 settembre 2022) Manuelè ormai da tempo un giocatore al limite tra il rinnovo e l’da Torino, ma le scelte della dirigenza sono molto chiare. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Manuelha rappresentato in questo momento una vera e propria delusione per la Juventus, con la Vecchia Signora che aveva sicuramente altri obiettivi nei suoi confronti, ma ormai sembra la prossimo all’. LaPresseIn questa stagione la Juventus dovrà cercare ini modi di poter lottare per tornare a vincere il campionato dopo due deludenti i quarti posti, ma per farlo avrà bisogno dii suoi migliori giocatori. Uno di quelli che sicuramente dovrà cercare di migliorare sempre di più le sue prestazioni è il centrocampista Manuel, un ragazzo che ha ...

