"Letta in difficoltà inizia a mentire". L'affondo di Renzi sul dem (Di venerdì 2 settembre 2022) Volano ancora coltelli a sinistra: tra Renzi ed Enrico Letta è ormai guerra aperta. Gli scontri sono quotidiani e il leader di Iv lancia pesanti accuse Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) Volano ancora coltelli a sinistra: traed Enricoè ormai guerra aperta. Gli scontri sono quotidiani e il leader di Iv lancia pesanti accuse

Dalla Festa del Pd alle Regionali: tutte le incognite su Cottarelli. Inside Comunque, Cottarelli regge solo se Enrico Letta sarà in sella. Altrimenti, che succede Altre ... con grande scorno e difficoltà da parte non solo del Movimento 5 Stelle ma anche di buona parte della ... Letta&Co non superano il 27%: il sondaggio che gela la sinistra L'ammucchiata rossa non decolla I numeri non fanno ben sperare per Enrico Letta , che teme una ... Tutt'altra cosa per l' ammucchiata rossa , in grossa difficoltà in vista del ritorno alle urne: il ... ilGiornale.it Comunque, Cottarelli regge solo se Enricosarà in sella. Altrimenti, che succede Altre ... con grande scorno eda parte non solo del Movimento 5 Stelle ma anche di buona parte della ...L'ammucchiata rossa non decolla I numeri non fanno ben sperare per Enrico, che teme una ... Tutt'altra cosa per l' ammucchiata rossa , in grossain vista del ritorno alle urne: il ... "Letta in difficoltà inizia a mentire". L'affondo di Renzi sul dem