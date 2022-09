L’Atalanta batte il Torino 3-1 e vola in testa (Di venerdì 2 settembre 2022) L'Atalanta batte il Torino 3-1 e aggancia la Roma in vetta. Nel recupero del primo tempo Koopmeiners sblocca su rigore e poi raddoppia all'inizio della ripresa. La traversa nega il gol a Toloi e Linetty, la riapre Vlasic nel finale. Ancora Koopmeiners, sempre su rigore, firma il 3-1.Finisce 1-1 tra Bologna e Salernitana, al terzo risultato utile consecutivo. Il Bologna assapora il gusto del primo successo in campionato ma nei minuti finali deve fare i conti con l`amarezza del pari della Salernitana. La squadra di Mihajlovic gioca bene, crea ma spreca tanto. Dia l`uomo più pericoloso di Nicola. Nella ripresa, Arnautovic sblocca su rigore concesso per fallo su Sansone. Nel finale, assalto della Salernitana che trova l'1-1 con Dia che ribadisce in rete una conclusione di Candreva respinta da Skorupski. Bologna a 2, Salernitana a 54^ Giornata ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 settembre 2022) L'Atalantail3-1 e aggancia la Roma in vetta. Nel recupero del primo tempo Koopmeiners sblocca su rigore e poi raddoppia all'inizio della ripresa. La traversa nega il gol a Toloi e Linetty, la riapre Vlasic nel finale. Ancora Koopmeiners, sempre su rigore, firma il 3-1.Finisce 1-1 tra Bologna e Salernitana, al terzo risultato utile consecutivo. Il Bologna assapora il gusto del primo successo in campionato ma nei minuti finali deve fare i conti con l`amarezza del pari della Salernitana. La squadra di Mihajlovic gioca bene, crea ma spreca tanto. Dia l`uomo più pericoloso di Nicola. Nella ripresa, Arnautovic sblocca su rigore concesso per fallo su Sansone. Nel finale, assalto della Salernitana che trova l'1-1 con Dia che ribadisce in rete una conclusione di Candreva respinta da Skorupski. Bologna a 2, Salernitana a 54^ Giornata ...

