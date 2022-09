Juventus: Allegri, Rabiot è out per la Fiorentina (Di venerdì 2 settembre 2022) "Oltre ai lungodegenti Chiesa e Pogba, domani mancherà Rabiot: mercoledì ha preso una botta alla coscia e l'ematoma non gli permette di piegare la gamba": Massimiliano Allegri dà aggiornamenti sulla ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) "Oltre ai lungodegenti Chiesa e Pogba, domani mancherà: mercoledì ha preso una botta alla coscia e l'ematoma non gli permette di piegare la gamba": Massimilianodà aggiornamenti sulla ...

