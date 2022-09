Inter e FPF: multa da 26 milioni e limitazione rosa dalla UEFA. I dettagli (Di venerdì 2 settembre 2022) Arrivate la sentenza dell’UEFA con le multe per violazione del FPF: ecco le sanzioni dell’Inter L’UEFA ha comunicato le sanzioni nei confronti dei club, tra cui anche l’Inter, per violazione del FPF (Fair Play Finanziario). Vediamo insieme le sanzioni del club nerazzurro. “La Prima Sezione del CFCB ha rilevato che AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Be?ikta? JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) non ha rispettato il requisito del break-even”. “L’analisi ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle misure di emergenza Covid volte a neutralizzare gli effetti negativi della pandemia. In base a queste misure, gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Arrivate la sentenza dell’con le multe per violazione del FPF: ecco le sanzioni dell’L’ha comunicato le sanzioni nei confronti dei club, tra cui anche l’, per violazione del FPF (Fair Play Finanziario). Vediamo insieme le sanzioni del club nerazzurro. “La Prima Sezione del CFCB ha rilevato che AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Be?ikta? JK (TUR), FCnazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) non ha rispettato il requisito del break-even”. “L’analisi ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle misure di emergenza Covid volte a neutralizzare gli effetti negativi della pandemia. In base a queste misure, gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ...

fcin1908it : UFFICIALE – FPF, ecco le sanzioni dell’UEFA: Inter paga 4 mln, 26 legati a rispetto condizioni -… - sportli26181512 : #Governance #Notizie UEFA, niente sanzioni FPF per Chelsea, Barça e ManCity: Niente sanzioni per la violazione del… - zazoomblog : UEFA ufficiali le sanzioni FPF: multe a Inter Juve Roma e Milan - #ufficiali #sanzioni #multe #Inter… - Cagnols : RT @CalcioFinanza: UEFA, ufficiali le sanzioni per il FPF: multe a Inter, Juventus, Roma e Milan, ecco tutte le cifre - BWhiteblack : RT @CalcioFinanza: UEFA, ufficiali le sanzioni per il FPF: multe a Inter, Juventus, Roma e Milan, ecco tutte le cifre -