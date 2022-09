Gianmarco Tamberi e Chiara finalmente sposi (Di venerdì 2 settembre 2022) C’ha messo un po’ di tempo il nostro caro Gimbo a scrivere le promesse di matrimonio, nonostante come ha rivelato sui social, crede di essere un parente lontano di Leopardi, ma alla fine, quelle parole d’amore, sono arrivate dritte al cuore della sua Chiara! finalmente il matrimonio, che tanto agitava il super campione di salto in alto, che solo pochi giorni fa era a Monaco, in pedana, ad attendere il suo turno per regalarci un’altra meravigliosa medaglia d’oro. Ma non c’era intervista nella quale non parlasse delle imminenti nozze, della sua Chiara. La donna della sua vita, oggi sua moglie, la donna che ha saputo essere colonna portante, fondamentale, come nessun altro, nel percorso che lo ha portato, dopo momenti drammatici, a diventare il più forte al mondo, con la medaglia d’oro olimpica appesa al collo. E ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 settembre 2022) C’ha messo un po’ di tempo il nostro caro Gimbo a scrivere le promesse di matrimonio, nonostante come ha rivelato sui social, crede di essere un parente lontano di Leopardi, ma alla fine, quelle parole d’amore, sono arrivate dritte al cuore della suail matrimonio, che tanto agitava il super campione di salto in alto, che solo pochi giorni fa era a Monaco, in pedana, ad attendere il suo turno per regalarci un’altra meravigliosa medaglia d’oro. Ma non c’era intervista nella quale non parlasse delle imminenti nozze, della sua. La donna della sua vita, oggi sua moglie, la donna che ha saputo essere colonna portante, fondamentale, come nessun altro, nel percorso che lo ha portato, dopo momenti drammatici, a diventare il più forte al mondo, con la medaglia d’oro olimpica appesa al collo. E ...

