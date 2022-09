Finale Miss Friuli Venezia Giulia sabato 3 settembre a Lignano

AnnalisaGiampi1 : RT @headandthoughts: Alcune foto dei #prelemi alla finale nazionale di Miss Reginetta d’ Italia ?? - MariaLocascio10 : RT @headandthoughts: Alcune foto dei #prelemi alla finale nazionale di Miss Reginetta d’ Italia ?? - Mestanaccount1 : RT @headandthoughts: Alcune foto dei #prelemi alla finale nazionale di Miss Reginetta d’ Italia ?? - meneresto : RT @headandthoughts: Alcune foto dei #prelemi alla finale nazionale di Miss Reginetta d’ Italia ?? - GiusyD8 : RT @headandthoughts: Alcune foto dei #prelemi alla finale nazionale di Miss Reginetta d’ Italia ?? -

IL GIORNO

...che ha conquistato tutti e che ha permesso a Melisa di raggiungere ladel concorso. Dove, per sua stessa ammissione, continuerà a percorrere la strada del 'no make - up'. Melisa,senza ...In piazza Innocenzo III, ad Anagni, si è svolta ladel concorso "Ciociaria 2022". La fascia è andata alla sorana Flavia Canciani , mentre Annaliza Bontoi , studentessa anagnina, si è aggiudicata il titolo diAnagni 2022. In giuria il ... Miss Italia, a Calvisano si assegna un posto per la fase finale Ritorna, al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro la finale regionale di “Miss Friuli Venezia Giulia”! Il prestigioso appuntamento è fissato per sabato 3 settembre alle ore 21.00 quando sul p ...VENEZIA - La più votata del web è Vanessa Galli che ha vinto il titolo di Miss Venice-Gazzettino, legato al nostro quotidiano media partner del concorso di bellezza. Una battaglia ...