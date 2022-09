Festival di Venezia, Julianne Moore: la scollatura più sensuale del red carpet (Di venerdì 2 settembre 2022) Julianne Moore si conferma regina del Festival di Venezia 2022. Per il secondo red carpet sceglie un abito nero, firmato Armani Privé, dalla scollatura mozzafiato che solo lei a 62 anni può indossare così. Julianne Moore, scelta come presidente della giuria di Venezia79 che si tiene fino al 10 settembre, ha dato prova di essere una vera e propria icona di stile. Maxi blazer e pantaloni per il giorno, abiti audaci e sensuali per la sera. Anche se a dir la verità, il debutto alla Mostra del Cinema di Venezia per il gala di apertura dell’Academy of Motion Picture, Arts and Sciences è stato quasi un flop con l’abito bustier rigido. Ma l’attrice si è subito riscattata sul red carpet di White Noise dove si è ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 settembre 2022)si conferma regina deldi2022. Per il secondo redsceglie un abito nero, firmato Armani Privé, dallamozzafiato che solo lei a 62 anni può indossare così., scelta come presidente della giuria di79 che si tiene fino al 10 settembre, ha dato prova di essere una vera e propria icona di stile. Maxi blazer e pantaloni per il giorno, abiti audaci e sensuali per la sera. Anche se a dir la verità, il debutto alla Mostra del Cinema diper il gala di apertura dell’Academy of Motion Picture, Arts and Sciences è stato quasi un flop con l’abito bustier rigido. Ma l’attrice si è subito riscattata sul reddi White Noise dove si è ...

