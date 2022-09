Fair-play finanziario: l'Uefa multa Inter, Juve, Roma, Milan. Ecco le cifre (Di venerdì 2 settembre 2022) La Prima Sezione dell’Organo di Controllo finanziario dei Club (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha riscontrato che AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Beikta JK (TUR), FC Internazionale... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 settembre 2022) La Prima Sezione dell’Organo di Controllodei Club (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha riscontrato che AC(ITA), AS Monaco (FRA), AS(ITA), Beikta JK (TUR), FCnazionale...

Agenzia_Ansa : Stangata per 4 club italiani. L'Uefa multa Inter, Juve, Roma, Milan per fair play finanziario. Cinque milioni la sa… - FBiasin : “Fair play finanziario: multe per #Roma, #Inter, #Juve e #Milan, le prime due hanno optato per 4 anni di settlement… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Fair Play Finanziario: sanzionate Inter, Juve, Milan e Roma - AvarelloValerio : RT @LucaFioretti13: La #Juventus è tra gli otto club multati dalla #UEFA per aver violato il Fair Play finanziario. I bianconeri dovranno p… - BartAprile : RT @it_inter: Fair Play Finanziario, sanzioni per l'Inter: 4 milioni di multa, nella stagione attuale i nerazzurri potranno iscrivere 23 gi… -