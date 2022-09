Elezioni politiche 2022, Codice di autoregolamentazione (Di venerdì 2 settembre 2022) Il presente documento analitico è adottato in conformità al dettato: a) della legge del 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata alla legge del 6 novembre 2003, n. 313; b) della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS concernente le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 12 giugno 2022 con eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno 26 giugno 2022”. Art. 1 La società ilfaroonline srls, sede legale in via Federico Martinengo 72, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 2 settembre 2022) Il presente documento analitico è adottato in conformità al dettato: a) della legge del 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata alla legge del 6 novembre 2003, n. 313; b) della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS concernente le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 12 giugnocon eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno 26 giugno”. Art. 1 La società ilfaroonline srls, sede legale in via Federico Martinengo 72, ...

marattin : In Italia da 30 anni le offerte politiche principali che si presentano alle elezioni sono ammucchiate unite non da… - isabellarauti : Ho sottoscritto convintamente l’impegno #iovotovalori proposto da @CitizenGOit ai candidati alle prossime elezioni… - Viminale : Da oggi inizia la collaborazione di @Viminale con @TwitterGov per aiutare i cittadini ???? a trovare informazioni acc… - WomanWithPen : RT @marattin: In Italia da 30 anni le offerte politiche principali che si presentano alle elezioni sono ammucchiate unite non da un’idea di… - tusciatimes : Elezioni politiche, due le candidature viterbesi nelle liste dei 'Rossoverdi' - -