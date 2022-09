Da Giugliano a Lusciano per rapinare un bar | in manette un 35enne

CasertaNews

... residente aper rapina aggravata. Nel dettaglio, il soggetto faceva irruzione in un bar didove, minacciando con una pistola la cassiera, si impossessava del contenuto della cassa,...... ponendo l'accento sui campi rom ae a Caivano , ai confini tra le province di Napoli e ... L'esposto era stato sottoscritto il giorno precedente nel Palazzo Ducale di. I sindaci e il ... Terrore nel bar: pistola in faccia alla cassiera per rapina Lusciano. La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 35enne, residente a Giugliano per una rapina in un bar di Lusciano dove l'uomo è stato colto in ...In fuga con l’incasso, ma viene segnalato da alcuni passanti. Gli agenti del Commissariato di P. S. di Aversa lo rintracciano e lo arrestano ...