Black Phone | bene ma non troppo

Black Phone è un film del 2022 diretto da Scott Derrickson. Questo regista si è già fatto conoscere nel panorama del cinema horror. Di sua mano sono due titoli interessanti come Sinister e L'esorcismo di Emily Rose. In questa pellicola, dopo la breve parentesi nel Marvel Universe (con Doctor Strange), ritorna in casa Blumhouse, nuovamente collaborando con Ethan Hawke. Ed ecco che sforna un altro film che come i precedessori presenta spunti di grande interesse, ma che non è scevro da difetti. Infatti, nonostante Black Phone presenti alcuni elementi di grande efficacia, giunti in fondo sembra quasi che manchi qualcosa. Il risultato è un senso di parziale incompiutezza, che lascia un leggero retrogusto amaro.

