Beautiful | brutte notizie in arrivo per Katie | durissimo colpo

TVSerial.it

Sono cresciuta guardandoe il mio modello era Sally Spectra, non certo Brooke. Sognavo di ... "Una delle cose piùche ho fatto, non ero pronta. Ero conosciuta solo come la moglie di ..."Dopo che ci siamo fidanzati guarda caso mi hanno proposto di lavorare ad Aspettando, con ... "Una delle cose piùche ho fatto, non ero pronta. Ero conosciuta solo come la moglie di ... Beautiful anticipazioni: Steffy partorisce Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 settembre 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Canale5 vedremo Liam distrutto. Il ragazzo, in carcere, ripenserà alla sua fam ...Ora che, però, la notizia è di dominio pubblico, ha voluto essere lei a dirlo alla sorella. In realtà non farà più ritorno dalla capitale francese, scegliendo di allontanarsi per sempre da una relazio ...