Afghanistan, esplosione in una moschea: morto l'Imam Ansari, ci sono vittime e feriti A Herat, in Afghanistan, un'esplosione in una moschea ha provocato morti e feriti. Lo riferisce un funzionario talebano. Il funzionario, Abdul Nafi Takor, non ha potuto fornire ulteriori dettagli sull'...

Esplosione fuori moschea Herat, ucciso imam vicino a talebani Un'esplosione è avvenuta stamane fuori da una moschea nella città occidentale di Herat, in Afghanistan, e si temono vittime. Citando fonti locali, la principale emittente televisiva del Paese Tolonews ha ...

Afghanistan, bomba in moschea ad Herat: almeno 18 morti. Ucciso un importante imam E' di almeno 18 morti e 21 feriti il bilancio dell'esplosione che ha colpito una moschea ad Herat, come riferito da un medico afghano. Mohammad Daud ... nell'ovest dell'Afghanistan. Secondo la polizia e ...

Afghanistan, esplosione in una moschea: morto l'Imam Ansari, ci sono vittime e feriti L'esplosione è avvenuta nella moschea Guzargah di Herat durante la preghiera del mezzogiorno del venerdì, momento clou della settimana religiosa musulmana, quando i luoghi di culto sono particolarment ...