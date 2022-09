A Venezia 79 il 3 settembre | L' America drogata dagli oppiodi | l' Argentina della dittatura di Santiago Mitre | l' attrice transgender Trace Lysette Più Sigourney Weaver e Isabelle Huppert ora e sempre primedonne

Leggi su iodonna

A79, il 3, il premio Oscar Laura Poitras accompagna al Lido l'unico documentario in concorso, ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED, ritrattocelebre fotografa Nan Goldin, del suo lavoro artistico rivoluzionario esua lotta contro la famiglia Sackler e la Purdue Pharma, produttori e promotori dell'OxyContin. All the Beauty and the Bloodshed. Dall'inizio del ventunesimo secolo, la prescrizione del narcotico ha innescato un'epidemia di dipendenza da oppioidi negli USA: il bilancio è di oltre 400mila vittime. Il film dell'autrice di Citizenfour promette di essere insieme un atto di denuncia e un ritrattogenerazione che ha costruito la cultura undergroundNew York negli anni '70 e '80.