Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2022 ore 07:30 (Di giovedì 1 settembre 2022) Viabilità DEL 1 SETTEMBRE 2022 ORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON 1 SETTEMBRE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO GIALLA VALIDA PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI SU TUTTA LA Regione PREVISTE PRECIPITAZIONI CON TEMPORALI UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITÀ E A GUIDARE CON LA MASSIMA PRUDENZA. VIABILITA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA BIS A SEGUITO DI CANTIERI ATTIVI ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL GRANDE RACCORDO SULL STESSO RACCORDO CODE A TRATTI QUI PER TRAFFCIO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO LAURENTINA SEMPRE TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO ALTEZZA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO PASSIAMO SULLA PONTINA CI SONO CODE DA VIA DEI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 settembre 2022)DEL 1 SETTEMBREORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON 1 SETTEMBRE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO GIALLA VALIDA PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI SU TUTTA LAPREVISTE PRECIPITAZIONI CON TEMPORALI UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITÀ E A GUIDARE CON LA MASSIMA PRUDENZA. VIABILITA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA BIS A SEGUITO DI CANTIERI ATTIVI ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL GRANDE RACCORDO SULL STESSO RACCORDO CODE A TRATTI QUI PER TRAFFCIO TRA LA DIRAMAZIONESUD E LO SVINCOLO LAURENTINA SEMPRE TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO ALTEZZA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO PASSIAMO SULLA PONTINA CI SONO CODE DA VIA DEI ...

