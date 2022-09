Verso il big match dell'Olimpico con la Lazio (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Napoli sarà di scena allo stadio Olimpico di Roma, Sabato 3 settembre, alle ore 20.45, contro la Lazio, per la quinta giornata del campionato di Serie A: i biancocelesti a caccia del secondo big match, i partenopei per ritrovarsi dopo due pareggi. Un avvio di stagione tutto sommato positivo quello vissuto dalla Lazio. I biancocelesti hanno vinto contro Bologna ed Inter e pareggiato contro Torino e Sampdoria, totalizzando otto punti e piazzandosi nel mucchio che al momento ricopre la terza posizione in classifica. I ragazzi di Sarri sono adesso attesi già dal secondo big match della loro stagione, dopo aver meritatamente vinto il primo, vincere anche questo potrebbe dare una spinta super al morale di tutta la squadra, che potrebbe ambire magari a qualcosina di più rispetto ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Napoli sarà di scena allo stadiodi Roma, Sabato 3 settembre, alle ore 20.45, contro la, per la quinta giornata del campionato di Serie A: i biancocelesti a caccia del secondo big, i partenopei per ritrovarsi dopo due pareggi. Un avvio di stagione tutto sommato positivo quello vissuto dalla. I biancocelesti hanno vinto contro Bologna ed Inter e pareggiato contro Torino e Sampdoria, totalizzando otto punti e piazzandosi nel mucchio che al momento ricopre la terza posizione in classifica. I ragazzi di Sarri sono adesso attesi già dal secondo biga loro stagione, dopo aver meritatamente vinto il primo, vincere anche questo potrebbe dare una spinta super al morale di tutta la squadra, che potrebbe ambire magari a qualcosina di più rispetto ...

