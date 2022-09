Venezia 79 | sul red carpet sfila Glory Kevin | da prostituta ricattata e sfruttata ad attrice di cinema | ecco la sua storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dasul litorale di Ostia addi. A79sul red, la 25enne nigeriana protagonista del film Princess – sezione Orizzonti – diretto da Roberto De Paolis. Sex workertra le frasche della pineta laziale nella realtà del suo recentissimo passato; identico mestiere, identiche parole e gesti in tutta la loro dolorosa drammaticità nel film di De Paolis che, va ricordato, non è un documentario ma pura opera di fiction (lo recensiamo qui). “Sono sbarcata in Italia 6 anni fa, sperando di avere una vita migliore di quella che mi si prospettava in Nigeria. Ma quando incontri tante difficoltà per ottenere i documenti e non hai un soldo in tasca per ...