US OPEN, SINNER-EUBANKS: PER JANNIK UN’INSIDIA QUASI SCONOSCIUTA (Di giovedì 1 settembre 2022) L’esordio ha lasciato dietro di se una scia di dubbi mica da ridere, ma JANNIK SINNER se l’è bevuti con nonchalance. Perché sa perfettamente che certi debutti complicati fanno parte del gioco: contro Altmaier aveva tutto da perdere, ma alla fine ha portato a casa la pagnotta riuscendo a spuntarla al quinto set, non senza aver lasciato per strada svariate opportunità per abbreviare la durata e risparmiare energie (le tre palle break sciupate nel quarto set stanno lì a dimostrarlo). Adesso però l’insidia è, se possibile, ancora più subdola. Perché Christopher EUBANKS agli occhi di JANNIK è un perfetto sconosciuto, nel senso che mai l’ha affrontato in carriera e mai ha avuto modo di osservarlo in allenamento. Un rivale sbucato non proprio fuori dal nulla ma che in fondo sta vivendo solo adesso che ha 26 anni il momento ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 1 settembre 2022) L’esordio ha lasciato dietro di se una scia di dubbi mica da ridere, mase l’è bevuti con nonchalance. Perché sa perfettamente che certi debutti complicati fanno parte del gioco: contro Altmaier aveva tutto da perdere, ma alla fine ha portato a casa la pagnotta riuscendo a spuntarla al quinto set, non senza aver lasciato per strada svariate opportunità per abbreviare la durata e risparmiare energie (le tre palle break sciupate nel quarto set stanno lì a dimostrarlo). Adesso però l’insidia è, se possibile, ancora più subdola. Perché Christopheragli occhi diè un perfetto sconosciuto, nel senso che mai l’ha affrontato in carriera e mai ha avuto modo di osservarlo in allenamento. Un rivale sbucato non proprio fuori dal nulla ma che in fondo sta vivendo solo adesso che ha 26 anni il momento ...

