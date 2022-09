Us Open: Sinner batte Eubanks ed è di nuovo al terzo turno (Di giovedì 1 settembre 2022) Ha disinnescato una valanga di missili terra/aria sottoforma di prime di servizio ma anche di diritti fulminanti. Ridimensionando sul più bello le velleità del suo avversario galvanizzato dal tifo del ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Ha disinnescato una valanga di missili terra/aria sottoforma di prime di servizio ma anche di diritti fulminanti. Ridimensionando sul più bello le velleità del suo avversario galvanizzato dal tifo del ...

Agenzia_Ansa : Tennis: Us Open, Sinner va agli ottavi, Musetti eliminato. Berrettini affronta nel pomeriggio lo spagnolo Alejandro… - Eurosport_IT : Jannik Sinner agli US Open ?????? ?? 2019: 1° turno ?? 2020: 1° turno ?? 2021: ottavi ?? 2022: ottavi (in gioco)… - Eurosport_IT : ???? Italiani agli US Open ?????? Agli ottavi: ? Berrettini ? Sinner Eliminati: ?? Trevisan 1T ?? Sonego 1T ?? Paolini 1… - ItalyNowadays : Us Open: Berrettini ai quarti, Sinner agli ottavi. #Sport #Berrettini #Sinner… - quotidianodirg : Jannik Sinner vola agli ottavi degli Us Open, Musetti eliminato -