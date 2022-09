Uomini e Donne, Roberta Di Padua rompe il silenzio dopo le voci di un flirt con Davide Donadei: “Di cose ne sono state dette tante…” (Di giovedì 1 settembre 2022) La cena tra Roberta Di Padua e Davide Donadei continua a far discutere il mondo del gossip. L’ex tronista di Uomini e Donne è da poco tornato single, dopo una storia durata circa due anni con Chiara Rabbi, quella che fu la sua scelta. Se da un lato la ragazza si è sempre mostrata molto dispiaciuta per la rottura, Donadei dal canto suo ha voluto distrarsi con uscite e serate in discoteca. Nulla di nuovo, dunque, se non una paparazzata di una cena tra lui l’ex dama del Trono Over Roberta. I più attenti telespettatori ricorderanno l’evidente simpatia tra Davide e Roberta, mai nascosta ma portata alla luce del sole. Una volta avvistati, si è dunque pensato che tra i due potesse nascere un ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 settembre 2022) La cena traDicontinua a far discutere il mondo del gossip. L’ex tronista diè da poco tornato single,una storia durata circa due anni con Chiara Rabbi, quella che fu la sua scelta. Se da un lato la ragazza si è sempre mostrata molto dispiaciuta per la rottura,dal canto suo ha voluto distrarsi con uscite e serate in discoteca. Nulla di nuovo, dunque, se non una paparazzata di una cena tra lui l’ex dama del Trono Over. I più attenti telespettatori ricorderanno l’evidente simpatia tra, mai nascosta ma portata alla luce del sole. Una volta avvistati, si è dunque pensato che tra i due potesse nascere un ...

