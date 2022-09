Ultime Notizie – Termovalorizzatore Roma, Gualtieri: “Si farà entro 2025” (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Termovalorizzatore a Roma “certo che si farà, lavoriamo affinché sia pronto, in tutto o in parte, entro il 2025”. In che zona di Roma “si capirà quando ci sarà la manifestazione di interesse”. Lo dichiara il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine della riunione del tavolo tecnico sul Giubileo a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. Quella sul Giubileo a Palazzo Chigi è stata una “riunione molto proficua, grande sintonia sulle linee guida degli interventi che puntano non solo a modernizzare Roma e a metterla nelle condizioni di accogliere decine di milioni di pellegrini, ma anche di lavorare sulla dimensione dell’inclusione sociale, della riduzione delle distanze e delle disuguaglianze in linea con il messaggio di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Il“certo che si, lavoriamo affinché sia pronto, in tutto o in parte,il”. In che zona di“si capirà quando ci sarà la manifestazione di interesse”. Lo dichiara il sindaco di, Roberto, al termine della riunione del tavolo tecnico sul Giubileo a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. Quella sul Giubileo a Palazzo Chigi è stata una “riunione molto proficua, grande sintonia sulle linee guida degli interventi che puntano non solo a modernizzaree a metterla nelle condizioni di accogliere decine di milioni di pellegrini, ma anche di lavorare sulla dimensione dell’inclusione sociale, della riduzione delle distanze e delle disuguaglianze in linea con il messaggio di ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - a_libutti : @ultimenotizie Ultime Notizie - ovvero, la guerra fantasia. Inventa la prima bufala che ti viene in mente e buttala… - cn1926it : Il #Napoli è un cantiere aperto, ma guai ad abbandonarsi al pessimismo leopardiano -