Ultime Notizie – Samsung presenta propria vision per vita più smart e futuro sostenibile (Di giovedì 1 settembre 2022) Samsung Electronics ha presentato oggi la sua vision per una vita più smart e un futuro più sostenibile. Nel corso della conferenza stampa di Ifa 2022, l’azienda ha presentato la versione rinnovata della piattaforma smartThings, che offre nuove opportunità di connettività, personalizzazione e sostenibilità, applicabili a tutte le categorie di prodotti Samsung. Nel keynote di apertura sono state illustrate le più recenti novità introdotte su elettrodomestici, Tv, dispositivi mobile e wearable: un ecosistema di dispositivi connessi in modo intelligente per salvaguardare l’ambiente, consentire uno stile di vita più sano e rendere ogni giorno più divertente e coinvolgente. Samsung ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022)Electronics hato oggi la suaper unapiùe unpiù. Nel corso della conferenza stampa di Ifa 2022, l’azienda hato la versione rinnovata della piattaformaThings, che offre nuove opportunità di connettività, personalizzazione e sostenibilità, applicabili a tutte le categorie di prodotti. Nel keynote di apertura sono state illustrate le più recenti novità introdotte su elettrodomestici, Tv, dispositivi mobile e wearable: un ecosistema di dispositivi connessi in modo intelligente per salvaguardare l’ambiente, consentire uno stile dipiù sano e rendere ogni giorno più divertente e coinvolgente.ha ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - FilippoCarmigna : RT @sole24ore: ?? La leader di Fratelli d’Italia #Meloni si è così espressa a Pescara parlando della vendita di #ItaAirways: - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Oltre 200 arresti a #Cosenza: ai domiciliari è finito anche il sindaco di #Rende ?? -