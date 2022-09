Ucraina: ucciso medico britannico volontario (Di giovedì 1 settembre 2022) Londra, 1 set. (Adnkronos) - Un medico britannico è stato ucciso mentre faceva volontariato in Ucraina. Lo ha reso noto sua sorella, secondo cui Craig Mackintosh, di Thetford, Norfolk, è morto "in servizio" il 24 agosto. La signora Mackintosh ha raccolto più di 5.000 sterline (circa 5.700 euro) su GoFundMe per riportare il corpo del fratello nel Regno Unito, chiedendo: "Per favore, aiutaci a riportare a casa questo eroe di guerra". Scrivendo sulla pagina della raccolta fondi, la signora Mackintosh ha dichiarato: "Nostro fratello si è coraggiosamente offerto volontario per andare in Ucraina come medico per aiutare a salvare vite in questo paese dilaniato dalla guerra. Questo uomo altruista è attualmente bloccato in un obitorio in Ucraina e non c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Londra, 1 set. (Adnkronos) - Unè statomentre faceva volontariato in. Lo ha reso noto sua sorella, secondo cui Craig Mackintosh, di Thetford, Norfolk, è morto "in servizio" il 24 agosto. La signora Mackintosh ha raccolto più di 5.000 sterline (circa 5.700 euro) su GoFundMe per riportare il corpo del fratello nel Regno Unito, chiedendo: "Per favore, aiutaci a riportare a casa questo eroe di guerra". Scrivendo sulla pagina della raccolta fondi, la signora Mackintosh ha dichiarato: "Nostro fratello si è coraggiosamente offertoper andare incomeper aiutare a salvare vite in questo paese dilaniato dalla guerra. Questo uomo altruista è attualmente bloccato in un obitorio ine non c'è ...

