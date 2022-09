Uccisa a colpi di pistola mentre va al lavoro: l'ex compagno trovato impiccato (Di giovedì 1 settembre 2022) Giuseppina Fumarola è stata Uccisa a colpi di pistola questa mattina a Villa Castelli (Brindisi) dal suo ex compagno, Vito Sussa, che poi si è suicidato impiccandosi nella propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione... Leggi su today (Di giovedì 1 settembre 2022) Giuseppina Fumarola è statadiquesta mattina a Villa Castelli (Brindisi) dal suo ex, Vito Sussa, che poi si è suicidato impiccandosi nella propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione...

