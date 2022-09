Suzuki ad Autolook Week Torino con i campioni della MotoGP (Di giovedì 1 settembre 2022) Torino (ITALPRESS) – Il marchio Suzuki è di casa ovunque ci sia passione, specialmente quando si parla di motorsport. La Casa di Hamamatsu sarà presente e protagonista in occasione di Autolook Week Torino, il festival dei motori che si svolgerà nel centro di Torino dal 7 all’11 settembre, in occasione del Centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza e del suo Gran Premio di Formula1. Cuore pulsante della manifestazione sarà piazza San Carlo, dove Suzuki allestirà un’area interamente dedicata alle due ruote. Il pubblico potrà ammirare la GSX-RR portata quest’anno in gara da Alex Rins nel Motomondiale, accanto ad essa saranno esposte le due moto che hanno scritto pagine memorabili della storia del motociclismo, ovvero le ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022)(ITALPRESS) – Il marchioè di casa ovunque ci sia passione, specialmente quando si parla di motorsport. La Casa di Hamamatsu sarà presente e protagonista in occasione di, il festival dei motori che si svolgerà nel centro didal 7 all’11 settembre, in occasione del Centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza e del suo Gran Premio di Formula1. Cuore pulsantemanifestazione sarà piazza San Carlo, doveallestirà un’area interamente dedicata alle due ruote. Il pubblico potrà ammirare la GSX-RR portata quest’anno in gara da Alex Rins nel Motomondiale, accanto ad essa saranno esposte le due moto che hanno scritto pagine memorabilistoria del motociclismo, ovvero le ...

