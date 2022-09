Suzuki ad Autolook Week Torino con i campioni della MotoGP (Di giovedì 1 settembre 2022) Torino - Il marchio Suzuki è di casa ovunque ci sia passione, specialmente quando si parla di motorsport. La Casa di Hamamatsu sarà presente e protagonista in occasione di Autolook Week Torino, il ... Leggi su motori.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022)- Il marchioè di casa ovunque ci sia passione, specialmente quando si parla di motorsport. La Casa di Hamamatsu sarà presente e protagonista in occasione di, il ...

ledicoladelsud : Suzuki ad Autolook Week Torino con i campioni della MotoGP - Italpress : Suzuki ad Autolook Week Torino con i campioni della MotoGP - malicia_nakamu : RT @gponedotcom: La Casa di Hamamatsu esporrà in piazza San Carlo la GSX-RR che corre in MotoGP e le RG500 vittoriose nei Mondiali 1981 e 1… - fujiran : RT @gponedotcom: La Casa di Hamamatsu esporrà in piazza San Carlo la GSX-RR che corre in MotoGP e le RG500 vittoriose nei Mondiali 1981 e 1… - ken_sugar : RT @gponedotcom: La Casa di Hamamatsu esporrà in piazza San Carlo la GSX-RR che corre in MotoGP e le RG500 vittoriose nei Mondiali 1981 e 1… -