Solo Uno Sguardo, Ultima Puntata: Eva Sul Punto Di Ritrovare Bastien! (Di giovedì 1 settembre 2022) Solo Uno Sguardo, Ultima Puntata: Eva sta per trovare Bastien, risolvendo il mistero di quella foto a cui molte persone sembrano essere interessate. Dietro quello scatto si nasconde infatti una tragedia… Solo Uno Sguardo arriva all’Ultima Puntata ed Eva sta per scoprire il segreto di Bastien. La donna continua ad indagare anche se sente di essere in pericolo esattamente come i suoi figli. Allo stesso tempo, però, deve andare avanti con i suoi approfondimenti che si dimostrano sempre più complicati. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Solo Uno Sguardo: dove eravamo rimasti? Eva continua a fare delle indagini sulla fotografia in cui è ritratto anche suo marito. La donna ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 1 settembre 2022)Uno: Eva sta per trovare Bastien, risolvendo il mistero di quella foto a cui molte persone sembrano essere interessate. Dietro quello scatto si nasconde infatti una tragedia…Unoarriva all’ed Eva sta per scoprire il segreto di Bastien. La donna continua ad indagare anche se sente di essere in pericolo esattamente come i suoi figli. Allo stesso tempo, però, deve andare avanti con i suoi approfondimenti che si dimostrano sempre più complicati. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Uno: dove eravamo rimasti? Eva continua a fare delle indagini sulla fotografia in cui è ritratto anche suo marito. La donna ...

CarloCalenda : Letta difinisce “cinema” l’ipotesi di incontrarci per trovare una linea comune sull’emergenza bollette. È l’unico l… - borghi_claudio : @calibano12 @AltoTagliato Ma è ovvio. Anche FI ha aderito al programma comune del centrodestra in cui si prevede lo… - la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #FuoriConcorso #Living #AimeeLouWood: “A volte amore vuol dire attenzione: il mio personaggio e… - Stefano99260324 : @worthniko Io sono amico solo con uno dell'uni - GiuseppeTalami : RT @carmelopalma: Alle elezioni, dice Letta, 'un pareggio non può esserci. Chi dice ci sarà un pareggio e poi rimetteremo Draghi non fa i c… -