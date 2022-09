Pnrr: Draghi chiede sprint a ministri, entro ottobre oltre 50% obiettivi (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Mario Draghi chiede uno sprint ai ministri, chiedendo di centrare oltre il 50% dei target del Pnrr da qui a due mesi, vale a dire entro fine ottobre. "Ad oggi risultano conseguiti 9 obiettivi e traguardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anticipando quanto previsto nel cronoprogramma condiviso con l'Europa, l'obiettivo è di realizzare nei prossimi due mesi oltre il 50% degli obiettivi e dei traguardi del Pnrr in scadenza a fine anno. La Presidenza del Consiglio ha chiesto quindi ai Ministeri di anticipare, rispetto al cronoprogramma condiviso con l'Europa, il raggiungimento di 11 obiettivi a settembre (anziché 3, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Mariounoaindo di centrareil 50% dei target delda qui a due mesi, vale a direfine. "Ad oggi risultano conseguiti 9e traguardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anticipando quanto previsto nel cronoprogramma condiviso con l'Europa, l'obiettivo è di realizzare nei prossimi due mesiil 50% deglie dei traguardi delin scadenza a fine anno. La Presidenza del Consiglio ha chiesto quindi ai Ministeri di anticipare, rispetto al cronoprogramma condiviso con l'Europa, il raggiungimento di 11a settembre (anziché 3, ...

