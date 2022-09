Napoli, UFFICIALE: Ambrosino al Como (Di giovedì 1 settembre 2022) Giuseppe Ambrosino lascia il Napoli per farsi le ossa: l'attaccante passa in prestito al Como, depositato il contratto. Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Giuseppelascia ilper farsi le ossa: l'attaccante passa in prestito al, depositato il contratto.

sscnapoli : ?? Ufficiale la cessione di @FabianRP52 al @PSG_inside - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, #Ounas ha firmato con il #Lille Si attende solo l'annuncio ufficiale #SkySport #SkyCalciomercatoDay - RealPiccinini : Ufficiale il calendario delle prime 4 partite in esclusiva su @PrimeVideoIT. Non ci possiamo lamentare… ?? Felice di… - Lucadeflorentis : UFFICIALE - Niente Napoli, Keylor Navas annuncia: “Grazie per le offerte, ma resto al PSG' E mo chi gleilo dice a C… - tuttonapoli : UFFICIALE - Niente Napoli, Keylor Navas annuncia: “Grazie per le offerte, ma resto al PSG' -