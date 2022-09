Napoli, CdS: “Azzurri un pareggio amaro con i salentini” (Di giovedì 1 settembre 2022) Napoli, CDS- Come riporta ad oggi il CdS il Napoli non ha proprio saputo mettere il piede sul grande evento per la vittoria. “Raspadori e invece la scena è di Colombo. E del Lecce: 1-1 e secondo pareggio consecutivo per il Napoli dopo quello con la Fiorentina. È finita così, con il primo rimpianto della stagione di una squadra che, passa il tempo e cambiano i volti, ma la sindrome del Maradona ancora non riesce a sfatarla. Spalletti punta sul turnover, ampio, ma il 4-2-3-1 e la formula-Jack svaniscono dopo un tempo: Ndombelé, schierato con Anguissa in mezzo, è in evidente ritardo e va subito in confusione, e lo stesso Raspa, tra le linee, finisce per girare a vuoto. Risultato: un pallone giocabile in area per Osimhen nel primo tempo, da cui nasce il gol”. “Già, il gol: uno in due partite dopo averne segnati 9 tra ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 1 settembre 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS ilnon ha proprio saputo mettere il piede sul grande evento per la vittoria. “Raspadori e invece la scena è di Colombo. E del Lecce: 1-1 e secondoconsecutivo per ildopo quello con la Fiorentina. È finita così, con il primo rimpianto della stagione di una squadra che, passa il tempo e cambiano i volti, ma la sindrome del Maradona ancora non riesce a sfatarla. Spalletti punta sul turnover, ampio, ma il 4-2-3-1 e la formula-Jack svaniscono dopo un tempo: Ndombelé, schierato con Anguissa in mezzo, è in evidente ritardo e va subito in confusione, e lo stesso Raspa, tra le linee, finisce per girare a vuoto. Risultato: un pallone giocabile in area per Osimhen nel primo tempo, da cui nasce il gol”. “Già, il gol: uno in due partite dopo averne segnati 9 tra ...

