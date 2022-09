Manchester City | Bernardo Silva | “Nessuna offerta dal Barcellona | resto qui”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Nell’ultimo giorno di calciomercato, si è chiusa una telenovela che ha tenuto banco per mesi, concludendosi infine con un nulla di fatto: si parla del possibile approdo dial. Infatti, al termine della sfida con il Nottingham Forest, il portoghese delha smentito in prima persona l’affare, dopo che persino Guardiola aveva ammesso che l’ex Monaco vedeva di buon occhio il trasferimento in blaugrana: “Non ho ricevuto alcunadalla Spagna, per cui sono felice di rimanere qui: è la mia decisione definitiva”, le sue parole pronunciate ai microfoni di RAC1. SportFace.

Nonostante l'interesse del Barcellona , il trequartista portoghese Bernardo Silva a RAC1 ha dichiarato: 'Resto a, non ho ricevuto offerte. Qui sto bene'.