LIVE Sinner-Eubanks 6-4 3-4, US Open 2022 in DIRETTA: fasi calde del set, l’americano si salva spesso con il servizio (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Eubanks, arriva l’ottavo ace. Vantaggio Eubanks, seconda esterna carica che Sinner non controlla. 40-40 Settimo ace di Eubanks. 30-40 PALLA BREAK Sinner: risposta quasi nei piedi di Eubanks con il dritto, quello dell’americano finisce in rete. 30-30 Vana la palla corta di rovescio di Eubanks sulla risposta molto angolata di Sinner. 30-15 In corridoio il dritto di Eubanks a seguire il servizio. 30-0 Prima esterna vincente di Eubanks. 15-0 Sesto ace di Eubanks. 3-3 Tiene facilmente Sinner, a zero. 40-0 Palla corta vincente di Sinner subito dopo il ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4, arriva l’ottavo ace. Vantaggio, seconda esterna carica chenon controlla. 40-40 Settimo ace di. 30-40 PALLA BREAK: risposta quasi nei piedi dicon il dritto, quello delfinisce in rete. 30-30 Vana la palla corta di rovescio disulla risposta molto angolata di. 30-15 In corridoio il dritto dia seguire il. 30-0 Prima esterna vincente di. 15-0 Sesto ace di. 3-3 Tiene facilmente, a zero. 40-0 Palla corta vincente disubito dopo il ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Eubanks 5-2 US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro serve per il set - #Sinner-Eubanks #DIRETTA: #l’azzurro - zazoomblog : LIVE Sinner-Eubanks 4-1 US Open 2022 in DIRETTA: due break di vantaggio per Jannik - #Sinner-Eubanks #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Eubanks 3-1 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Eubanks #secondo #turno #2022… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Eubanks 0-0 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Eubanks #secondo #turno #2022… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Jannik Sinner sfida il qualificato Christopher Eubanks al secondo turno. Ritorno in campo per l'alto… -