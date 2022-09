L’amica Geniale 4 | aperti i Casting | novità e come partecipare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 settembre 2022) Non c’è più nessun dubbio:4 si farà e questa sarà l’ultima stagione della serie tv, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, amatissima dal pubblico di Rai 1. Isono, presto inizieranno le riprese (previste nel periodo novembre/dicembre), ma per la messa in onda i telespettatori dovranno aspettare un po’, forse fino al 2024. Iper4 a Torino Ia Torino,si legge sul sito della Film Commission Torino e Piemonte, sono iniziati. E la produzione è alla ricerca delle seguenti figure: • uomini e donne tra i 18 e i 75 anni;• bambine e bambini tra i 6 e i 15 anni;• uomini e donne tra i 25 e i 45 anni con accento romano, preferibilmente con esperienze di ...