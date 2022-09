La matematica in classe prima della scuola Primaria: un esempio di progettazione (Di giovedì 1 settembre 2022) La progettazione della disciplina della matematica, in una classe prima primaria, avviene lungo il crinale delle “Competenze specifiche di matematica” e, nello specifico, per il Ciclo di Base, primo segmento (classi prime-quinte), a partire dalla competenza chiave europea che così recita nello specifico “La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico - matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 settembre 2022) Ladisciplina, in unaria, avviene lungo il crinale delle “Competenze specifiche di” e, nello specifico, per il Ciclo di Base, primo segmento (classi prime-quinte), a partire dalla competenza chiave europea che così recita nello specifico “La competenzaè l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico - matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelliconoscenza. La competenzacomporta, in misura variabile, la capacità e la ...

