La linea di produzione nel Metaverso | l’innovazione di Mare Group

Consentire a utenti distanti anche 4500 km di collaborare, condividendo la stessa postazione di lavoro: è quanto permette di fare il primo Metaverso per l'addestramento industriale realizzato da Mare Group, punto di riferimento nello scenario delineato dalle tecnologie abilitanti 4.0. "Abbiamo trasportato il concetto di videoconferenza, noto a tutti, nel nostro Metaverso: un ambiente ottimizzato per l'addestramento industriale, frutto di anni di ricerca nell'extended reality – spiega Giovanni Caturano, direttore dell'innovazione di Mare Group – Qui è possibile simulare procedure e verificare l'apprendimento senza la necessità di indossare guanti o usare controller, né di avere abilità da programmatore. Un modo intuitivo e naturale di operare che ...

