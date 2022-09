Juric | ' Grande partita | condannati solo dagli episodi'

effe1312 : @toro_df @bozzamauro1 Niente scuse finché c’è rispetto. Io questo modulo non lo posso vedere pur non negando la gra… - Dalla_SerieA : Toro, Ricci: stiramento al polpaccio. Rischia di tornare dopo la sosta - - FootballAndDre1 : @Grande__Jack80 @wazzaCN Poi hai una partita da prendere con le pinze..il torino di Juric - GIOVANNIANIELL0 : @Vojjjjj Karamoh, 24 anni grande dribbling ed un'esposizione di qualità,tra Inter, Bordeaux e Parma 77 presenze e 7… - GIOVANNIANIELL0 : @ToreMocci1962 Juric ci insegna che nel suo gioco le punte non sono bomber, predilige inserimenti in verticale di 3… -

: 'Abbiamo fatto unagara, giocando molto molto bene per larghi tratti, abbiamo perso per disattenzioni nostre. Due rigori ingenui, in situazioni non pericolose e un tiro deviato da ...Lasensazione di sicurezza che dà ai compagni é suffragata dai numeri: contro il Monza é ... grazie alla sua personalità e ai suoi modi sicuri, ha già conquistato. É pronto al suo esordio ...L’incubo di Ivan Juric è subito diventato realtà. "In mezzo al campo siamo in pochi, dovremo sperare che non capiti nulla" diceva prima di partire per Bergamo.Il tecnico non ha avuto pienamente quello che avrebbe voluto dal mercato. La rosa, secondo lei, è più o meno forte rispetto alla passata stagione