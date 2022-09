Highlights e gol Atalanta-Torino 3-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quarta giornata del campionato di. Al Gewiss Stadium di Bergamo ottimo primo tempo delche gioca meglio ma non riesce a concretizzare la mole di gioco proposta. La partita si sblocca allo scadere del recupero del primo tempo: Ola Aina atterra Soppy, è rigore. Dal dischetto Koopmeiners non sbaglia. E poco dopo, al rientro dall’intervallo, il giocatore olandese batte nuovamente Milinkovic-Savic. Ilnon molla e riapre la partita con Vlasic, ma un altro rigore – questa volta per un intervento di Lazaro – regala la tripletta ad uno strepitoso Koopmeiners: 3-1 ein vetta. SportFace.