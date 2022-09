(Di giovedì 1 settembre 2022) "e Renzi continuano a mentire agli elettori. Chiedono di votare per loro così non governerà il centrodestra. Siccome dopo le elezioni ci vorrà la fiducia del Parlamento a un, se non ...

globalistIT : Invece 'che bello' avere una premier amica di Orban! #ElezioniPolitiche2022 - MauroSeverino11 : Macron avverte i francesi: 'Arrivano tempi duri, è finita l'era dell'abbondanza'. Questo nella ricca Francia. Ades… -

Globalist.it

Così il senatore di Forza Italia Mauriziointervenuto questa mattina in un dibattito televisivo. "Il PD non ha mai vinto sul campo ed è sempre stato più o meno al governo tranne pause ...Elezioni, Ghisleri: cosa può succedere Ma a 'determinare, come sempre, l'andamento finale ... Il senatore di Forza Italia Mauriziostronca con una battuta la campagna dem che mette in ... Gasparri avverte i moderati: “Se votate Calenda vi ritrovate al governo con Pd e grillini” 1 Settembre 2022 - 11.36 «Calenda e Renzi continuano a mentire agli elettori. Chiedono di votare per loro così non governerà il centrodestra. Siccome dopo le elezioni ci vorrà la fiducia del Parlament ...Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Il governo deve agire subito sull'emergenza bollette. Non c'è tempo da perdere. O con un apposito decreto o definendo fin da ora un emendamento da inserire nel decreto aiu ...