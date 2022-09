Formula 1 - Verzo Zandvoort | roccaforte di Verstappen

FormulaPassion.it

Girare qui su una1 è un po' come andare sulle montagne russe e basta seguire un giro onboard per capire quanto sia complicato per i piloti trovare il giusto ritmo, senza un attimo di respiro.Girare qui su una1 è un po' come andare sulle montagne russe e basta seguire un giro onboard per capire quanto sia complicato per i piloti trovare il giusto ritmo, senza un attimo di respiro. Rosberg: “Tempi maturi per una donna in F1, il fisico non fa la differenza” Da Spa-Francorchamps a Zandvoort il passo è breve: la Formula 1 si appresta a tornare in pista già questo fine settimana per il Gran Premio d’Olanda, quindicesima prova del Mondiale 2022. Scenario. La ...Nuova tappa per la Formula 1 che questo weekend si trova in Belgio: scopriamo il calendario e come vedere le gare in streaming gratis.