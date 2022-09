F1, George Russell: “Zandvoort più ideale per noi, dobbiamo capire perchè in qualifica non siamo competitivi” (Di giovedì 1 settembre 2022) George Russell è carico e determinato in vista del suo fine settimana del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Dopo il buon quarto posto ottenuto nella gara di domenica a Spa-Francorchamps, il giovane inglese vuole replicare anche a Zandvoort, seconda tappa del trittico di gare post-vacanze estive. Nella tappa del Belgio la Mercedes ha messo in mostra qualche difficoltà di troppo, non trovando mai il giusto bilanciamento, nè una performance che si rispetti. L’occasione del Gran Premio d’Olanda, con una pista decisamente più impostata su curve e maneggevolezza, potrebbe dare una mano alla W13. George Russell inizia il suo racconto proprio da questo aspetto nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana in terra oranje: “Iniziamo con il ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022)è carico e determinato in vista del suo fine settimana del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Dopo il buon quarto posto ottenuto nella gara di domenica a Spa-Francorchamps, il giovane inglese vuole replicare anche a, seconda tappa del trittico di gare post-vacanze estive. Nella tappa del Belgio la Mercedes ha messo in mostra qualche difficoltà di troppo, non trovando mai il giusto bilanciamento, nè una performance che si rispetti. L’occasione del Gran Premio d’Olanda, con una pista decisamente più impostata su curve e maneggevolezza, potrebbe dare una mano alla W13.inizia il suo racconto proprio da questo aspetto nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana in terra oranje: “Iniziamo con il ...

